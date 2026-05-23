県内のトップを切ってきょう杵築市の海水浴場で海開きが行われ、訪れた人たちが早速マリンスポーツを楽しみました。 杵築市の住吉浜リゾートパークでは毎年県内の海水浴場のトップを切って海開きを行っています。きょうははじめに神事が行われ関係者が今シーズンの安全を祈願しました。 この後、早速大学生や家族連れ約30人が海に入り、ウインドサーフィンやサップといったマリンスポーツを