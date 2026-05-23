キッコーマン食品（東京都港区）が販売する「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ。同シリーズは、厚生労働省の「健康日本21（第3次）」で記されている1日の果実摂取目標量200グラムに対して、2分の1日分（100グラム）以上の果実をひと袋に使用し、すりおろした果実の味わいをワンハンドで朝食やおやつとして楽しめる商品として2024年3月に誕生しました。2026年4月21日時点で、2026年3〜4月の出荷実績は前年同月比で2倍以上にな