漫画家の忍者ママさんの漫画「娘の名前を勝手に付けた父の話」（全3話）がインスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者の姉が生まれたときのエピソード。娘が誕生し、両親は「遊（ゆう）」という名前にしようと決めていました。ところが、出生届を出しに行く道中、偶然目に入ったポスターに影響され、父が急きょ名前を変更して届け出てしまいます。それを知った母は怒り…