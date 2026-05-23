漫画家の忍者ママさんの漫画「娘の名前を勝手に付けた父の話」（全3話）がインスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者の姉が生まれたときのエピソード。娘が誕生し、両親は「遊（ゆう）」という名前にしようと決めていました。ところが、出生届を出しに行く道中、偶然目に入ったポスターに影響され、父が急きょ名前を変更して届け出てしまいます。それを知った母は怒り…という内容で、読者からは「お父さんひどい」「でも、すてきな名前」「結果オーライと言えるかも…？」などの声が上がっています。

決めていたはずの名前を父が突然…

忍者ママさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。忍者ママさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「娘の名前を勝手に付けた父の話」を描いたきっかけを教えてください。

忍者ママさん「父の人物像が分かる数少ないエピソードだったので描いてみました。父は私が1歳のときに家を出て行ったので、基本的に父の思い出はないんです。『父から誘拐された話』など、ダメな父に関するお話も描いているので、ぜひ私のインスタグラムをのぞいてみてください」

Q.これは忍者ママさんのお姉さまのエピソードだそうですが、聞いたときはどのように感じましたか。

忍者ママさん「他のお話にもあるように、父はぶっ飛んだ人だったので、あまり驚きませんでした。『そんなこともあるだろうね』と、当時から笑い話ですね」

Q.忍者ママさんは、ご自身のお名前を気に入っていますか。また、自分のお子さんたちの名前を決めるときは、主にどのようなことを意識しましたか。

忍者ママさん「名前の漢字の意味が『人を助ける』という意味らしく、気に入っていますし、そうありたいと思っています。自分の子どもの名前は画数などは調べず、好きな漢字と漢字の持つ意味で名付けました。自分の直感を信じました」

Q.もし、もう1人お子さんが生まれたなら、どのような名前を付けてあげたいですか。

忍者ママさん「『雨』という字が好きなので、名前に『雨』を入れたいですね。『慈雨』とか、カッコよくて意味もすてきじゃないですか」

Q.漫画「娘の名前を勝手に付けた父の話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

忍者ママさん「『手間がかかっても、変更の手続きをした方がよかったのでは…』『どちらもすてきな名前！』『結果オーライかな？』など、さまざまなご意見を頂戴しました」