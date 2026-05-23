モニアックはエンゼルスに加入した2022年8月から2023年まで大谷とプレーロッキーズのミッキー・モニアック外野手が、エンゼルス時代にともにプレーしたドジャースの大谷翔平投手の“2つの顔”を明かした。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し、ヤンキースOBのエリック・クラッツ氏と対談した。2020年にフィリーズでメジャーデビューしたモニアックは、2022年8月にエンゼルスに移籍。大谷が2023年オフにドジ