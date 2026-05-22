第2戦の中国GPで初勝利を挙げると、日本GP、マミアミGPと3戦連続でポール・トゥ・ウインを達成。ラッセルに20点差をつけて王座争いをリードするアントネッリ（中央）連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE49ドライバーや世界中のファンから不満が出ていたパワーユニット（PU）のレギュレーションが来年から変更される見通しとなった。2026年から導入された新規則では、エンジンと電気モーターの出力比率が50対50に設定されたが