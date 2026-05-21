光熱費が上がってしまうNG行為について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これが「光熱費」が爆上がりする“6つのNG行為”です！公式アカウントは「これが浪費の元！ 光熱費を上げるNG行動6選」「光熱費を無駄に支払っているかも！ 電気代・水道代・ガス代を賢く節約するためのライフハックを紹介！」と投稿。光熱費を上げるNG行動と対策について、次のように解