光熱費が上がってしまうNG行為について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これが「光熱費」が爆上がりする“6つのNG行為”です！

公式アカウントは「これが浪費の元！ 光熱費を上げるNG行動6選」「光熱費を無駄に支払っているかも！ 電気代・水道代・ガス代を賢く節約するためのライフハックを紹介！」と投稿。光熱費を上げるNG行動と対策について、次のように解説しています。

（1）電気代を上げるNG行動

・エアコンを頻繁にオンオフする

→電源を入れた直後に最も電力を消費するので、小まめにオンオフするのは逆効果。30分程度の外出ならつけっぱなしの方がよい。

・エアコンフィルターの掃除をしていない

→フィルターが目詰まりしてしまうと、風量が低下し効きが悪く、設定温度を必要以上に上げ下げすることに。月に1〜2回の掃除がおすすめ。

（2）水道代を上げるNG行動

・シャワーを出しっぱなしにする

→1日1分の短縮で、年間数千円も安くなる。さらに節水シャワーヘッドへ交換すると約30〜50％程度の節水効果も期待できる。

・毎日洗濯機を回す

→洗濯機の容量の約8割を目安にまとめ洗いすると、回数が減って水道代の節約に。ただし、詰め込み過ぎは洗浄力低下のほか、故障の原因にもなるので要注意。

（3）ガス代を上げるNG行動

・給湯温度を42度以上に設定する

→40度に設定を変えるだけで約9％の省エネに。さらに湯量の設定も見直してお湯のはりすぎを防げば、節水につながる。

・鍋でお湯を沸かす

→コーヒーやカップ麺など、少量のお湯を沸かすなら電気ケトルがおすすめ。時短にもつながる。

こうした情報に対し、SNS上では「ガスの温度知らなかったです。早速変更しました！」などの声が上がっています。