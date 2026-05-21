アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「初デートのご飯」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【1〜8位】初デートのご飯で行きたいお店ランキング！5位「居酒屋」4位「フレンチ」1〜3位は？初デートのご飯、予算はいくら？調査は3月27日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、「初デートのご飯は