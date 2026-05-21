アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「初デートのご飯」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【1〜8位】初デートのご飯で行きたいお店ランキング！ 5位「居酒屋」4位「フレンチ」1〜3位は？

初デートのご飯、予算はいくら？

調査は3月27日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「初デートのご飯はランチとディナーどちらがいいですか？」と質問すると、男女ともに最多は「ランチ」で、男性は50人、女性は68人が回答しました。

次に、「初デートのご飯はどんなお店がいいですか？」と聞くと、最も多かった回答は「カフェ」（男性63人、女性79人）でした。次いで「イタリアン」（男性42人、女性55人）、「和食」（男性28人、女性27人）、「居酒屋」（男性26人、女性20人）、「フレンチ」（男性14人、女性22人）、「中華」（男性14人、女性13人）、「ビュッフェ」（男性7人、女性7人）、「焼き肉」（男性5人、女性7人）と続いています。

さらに、「初デートのご飯の予算（1人当たり）はいくらくらいが理想ですか？」と尋ねたところ、男女ともに「1000〜3000円」の価格帯に回答が集中しました。特に女性は「1000〜2000円」が44人と最多になり、同社は「全体として控えめな価格帯を好む傾向が見られます」とコメントしています。

一方で、男性は「1000〜2000円」が31人、「2000〜3000円」が32人、「3000〜5000円」が30人となり、女性よりもやや高めの予算を想定している傾向が見られました。

