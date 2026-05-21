弁当箱を洗おうとした際、表面に付いた油汚れがなかなか落ちず困ったことはありませんか。こうしたプラスチック製容器に付いた油汚れを簡単に落とす方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「弁当箱」に付いた“油汚れ”を一発で落とす“裏技”です！同社は「全力シェイクで