弁当箱を洗おうとした際、表面に付いた油汚れがなかなか落ちず困ったことはありませんか。こうしたプラスチック製容器に付いた油汚れを簡単に落とす方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これが「弁当箱」に付いた“油汚れ”を一発で落とす“裏技”です！

同社は「全力シェイクでストレス発散！」「ヌメヌメが取れないプラスチック製容器を一発できれいにする方法！」と投稿。「エリエール 超吸収キッチンタオル」を使って容器の汚れを落とす方法について、次のように紹介しています。

【汚れを落とす方法】

（1）プラスチック製容器に、ちぎったキッチンタオルを入れる。

（2）水と洗剤を入れたらふたをしっかり閉めて全力で振る。

（3）汚れを水できれいに洗い流す。

こうした情報について、SNS上では「油汚れの洗い時間短縮できる！」「汚れたタッパー弁当箱を洗う手間が省けてすごい助かる」などの声が上がっています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。