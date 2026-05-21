坂口健太郎さんが主演を務める映画『私はあなたを知らない、』が、2026年8月28日(金)に全国公開される。原案・脚本・監督は『湯を沸かすほどの熱い愛』『浅田家！』を世に送り出してきた中野量太さん。中野監督にとって、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりとなる完全オリジナル作品だ。【写真】東浜朝子役の早瀬憩さん坂口健太郎主演、中野量太監督『私はあなたを知らない、』8月28日(金)公開■「狂おしいほど愛してくれて