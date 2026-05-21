ゴンチャ ジャパン（東京都港区）のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」が、シャインマスカットを使用したデザートティー「SHINEシャインマスカット」4種を5月21日から期間限定で販売します【写真】えー！おいしそう！新商品「スパークリングティー」も！トッピングメニューも！マスカットを使用したデザートティーは今年で4年目。今回はトッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わ