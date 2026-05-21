ゴンチャ ジャパン（東京都港区）のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」が、シャインマスカットを使用したデザートティー「SHINEシャインマスカット」4種を5月21日から期間限定で販売します

【写真】えー！ おいしそう！ 新商品「スパークリングティー」も！ トッピングメニューも！

マスカットを使用したデザートティーは今年で4年目。今回はトッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げています。

さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがラインアップされ、スパークリングティーは新登場となるLサイズでの販売となります。

価格は「ミルクティー（アイス）」Mサイズと「ティーエード（アイス）」Mサイズがともに670円（以下、税込み）、「ジェラッティー（フローズン）」Mサイズが700円、「スパークリングティー（アイス）」Lサイズが760円。また、国産シャインマスカットの果汁を使った「ゼリー トッピング」が100円です。