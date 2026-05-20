20日の県内は、前日に引き続き高気圧に覆われ、米沢市では3日連続で真夏日を記録するなど、内陸を中心に暑さが続きました。一方、21日は最高気温が20度に届かない見込みで、体調管理に注意が必要です。山形地方気象台によりますと、20日の県内は高気圧に覆われておおむね晴れの天気となり、内陸部を中心に気温が上がりました。各地の最高気温は米沢30.5度、山形29.5度、新庄27.3度となり、米沢市では3日連続の真夏日を記録するなど