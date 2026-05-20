¿¿²ÆÆü ÊÆÂô»Ô¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤Î30ÅÙÄ¶¤¨ ÍâÆü¤Ï°ìÅ¾¤·ÂçÉýµ¤²¹Äã²¼¤ÇÃí°Õ
20Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë°ú¤Â³¤¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤Ç¿¿²ÆÆü¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢21Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊÆÂô30.5ÅÙ¡¢»³·Á29.5ÅÙ¡¢¿·¾±27.3ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤Î¿¿²ÆÆü¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾±Æâ¤ò½ü¤³ÆÃÏ¤Ç7·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á»Ô¤Ç¤ÏÈ¾Âµ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÆü»±¤òº¹¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¡Ö½ë¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Î¤¦¤ä¤Ã¤È¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÅ·µ¤¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤é±«¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»³·Á¤È¼òÅÄ¡¢¿·¾±¤¬17ÅÙ¡¢ÊÆÂô16ÅÙ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü¤è¤ê¤â10ÅÙ°Ê¾åÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£