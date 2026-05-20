天童市の消防本部と山形県の防災航空隊が20日天童市で、林野火災を想定した合同訓練を行いました。現場には、防災ヘリ「もがみ」も出動し、 本番さながらの訓練となりました。天童市消防本部が主催した今回の訓練には天童市の消防本部のほかに、県の消防防災航空隊が参加しました。訓練は天童市にある留山川ダム東側の山が燃えた想定で行われ、ダム近くにある公園を現場指揮本部とし、消防防災航空基地から県の防災ヘリ「もがみ」