ÎÓÌî²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¹çÆ±·±Îý ËÉºÒ¥Ø¥ê¡Ö¤â¤¬¤ß¡×¤¬½ÐÆ°¤·¤ª¤è¤½3000¥ê¥Ã¥È¥ë»¶¿å
Å·Æ¸»Ô¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤È»³·Á¸©¤ÎËÉºÒ¹Ò¶õÂâ¤¬20ÆüÅ·Æ¸»Ô¤Ç¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿¹çÆ±·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÉºÒ¥Ø¥ê¡Ö¤â¤¬¤ß¡×¤â½ÐÆ°¤·¡¢ ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·±Îý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬¼çºÅ¤·¤¿º£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤ÏÅ·Æ¸»Ô¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸©¤Î¾ÃËÉËÉºÒ¹Ò¶õÂâ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤ÏÅ·Æ¸»Ô¤Ë¤¢¤ëÎ±»³Àî¥À¥àÅìÂ¦¤Î»³¤¬Ç³¤¨¤¿ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥à¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤ò¸½¾ì»Ø´øËÜÉô¤È¤·¡¢¾ÃËÉËÉºÒ¹Ò¶õ´ðÃÏ¤«¤é¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¡Ö¤â¤¬¤ß¡×¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°8»þÈ¾¤Ë¡Ö¥À¥àÅìÂ¦¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¿®¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥à¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ë¤Ï¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤Ë»Ø´øËÜÉô¤Î´ðÃÏ¤¬¿×Â®¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¾å¶õ¤«¤é¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤«¤éÄå»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Å·Æ¸¹â¸¶¤Ç¾Ã²Ð¥Ð¥±¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¥À¥à¤ÎÊý¤«¤é¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤«¤é»¶¿å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï·×6²ó¡¢¤ª¤è¤½3000¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤¬»µ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾ÃËÉ¤Î¥Üー¥È¤â½ÐÆ°¤·¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¤Î¾Ã²Ð·±Îý¤Î³ÎÇ§¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»Ô¾ÃËÉËÜÉô¾ÃËÉ»ÊÎá¡¡Â¿ÅÄÌÀÏÂ½ðÄ¹Êäº´¡ÖËÜÆüÁá´ü¤ËËÉºÒ¹Ò¶õÂâ¤òÍ×ÀÁ¤·°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿×Â®¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Æü·±Îý¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò³è¤«¤·»ÔÌ±¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¸©Æâ¤Ç¤ÏÅ·Æ¸»Ô¤ò´Þ¤à30»ÔÄ®Â¼¤ÇÎÓÌî²ÐºÒÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Æ¸»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ç¤Ï²Ðµ¤¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¡¢²ÐºÒ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁá´ü¤Ë¾ÃËÉ¤ØÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£