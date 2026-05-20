5月18日、女優の永野芽郁がInstagramのストーリーズを更新し、新たに発売するフォトブックのグッズを発売することを発表した。しかし、依然として“スキャンダル”の影響が尾を引いているようだ。永野は6月21日、フォト＆スタイルブック『MAGNOLIE』を発売する。今回のストーリーズでは、《MAGNOLIEの発売とイベントに向けて可愛いグッズができました》とつづり、グッズを発売することを明かした。「トートバッグやキャップ、T