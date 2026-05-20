5月18日、女優の永野芽郁がInstagramのストーリーズを更新し、新たに発売するフォトブックのグッズを発売することを発表した。しかし、依然として“スキャンダル”の影響が尾を引いているようだ。

永野は6月21日、フォト＆スタイルブック『MAGNOLIE』を発売する。今回のストーリーズでは、《MAGNOLIEの発売とイベントに向けて可愛いグッズができました》とつづり、グッズを発売することを明かした。

「トートバッグやキャップ、Tシャツに加えて、フォトブックで撮影した衣装を着る永野さんのアクリルスタンドやクリアシールなど、種類は豊富です。5月18日から数量限定で販売され、今回の投稿では、実際にトートバッグとキャップを使う永野さんの写真もアップされました」（スポーツ紙記者）

同日、永野のスタッフのInstagramアカウントも更新され、明るい茶髪のショートカットで限定グッズを使う永野の姿が公開された。この投稿のコメント欄では、

《可愛すぎる!大天使!!!》

といった歓喜する声があがる一方、

《こんなにファンが居るのになんの説明もしないのはどうなんですかね》

など、冷ややかな声も見受けられた。

永野は2025年4月、「週刊文春」で俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられた。騒動から1年が経つが、依然として厳しい目が向けられている。

「フォトブック発売後、7月には購入者のなかから抽選で、神奈川、大阪、福岡でのイベントに参加できることが決まっています。ファンとの交流イベントに加えて、アクリルスタンドやシールといったグッズを出すなど、“アイドル”のような活動が増えています。

永野さんは2019年、写真集を発売した際も、ファンと直接、交流するイベントを開催しました。かつては透明感のあるイメージから“清楚系女優”として認知されていた永野さんですが、一連の騒動でイメージダウンしたなか、こうした活動をすることに違和感を覚える声もあがっています」（芸能担当記者）

2026年には、Netflixで配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野。フォトブック発売や関連イベントなど、少しずつ復帰が進んでいる。

「永野さんは2025年の大みそかに公式ブログを更新し、《この一年、2025年、メイトの皆さんにはたくさんのご心配をおかけしました。本当に申し訳ないです》と、ファンに向けて謝罪しました。一方で、《伝えたいことも話したいことも沢山あるのだけれど…今もまだ色々と難しくて。いつか、その時が来たら、私からも何らかの形でお伝えできると思います》という意味深な記述もあったのです。7月のイベントは、騒動後に初めてファンの前へ姿を見せることになるため、永野さんが何を語るか、気になるところです」（同前）

永野の“伝えたいこと”は、はたして──。