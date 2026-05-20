第1戦は東京ドーム、第2戦は富山市民球場で開催7月28、29日に行われる「マイナビオールスターゲーム2026」の要項発表記者会見が20日、大阪市内で行われた。オールパシフィックを率いるソフトバンクの小久保裕紀監督、オールセントラルを指揮する阪神の藤川球児監督が出席。現在セ・リーグで打撃3冠のトップに立っている阪神・佐藤輝明内野手に注目が集まった。会見では両監督のトークセッションが行われ、話題の中心は佐藤輝に