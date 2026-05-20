５月16日と17日に開催された「World Para Athletics公認 2026ジャパンパラ陸上競技大会」。真新しいトラックで開催され、世界新記録１、アジア新記録４、日本新記録31、大会新記録67と数多くの記録が誕生した。会場となった名古屋市瑞穂公園陸上競技場（パロマ瑞穂スタジアム）は、今秋に開催されるアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場として使用されることになっており、４月に建て替え工事が完了し、お披露目されたばかり。