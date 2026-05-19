お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が17日、オフィシャルブログを更新。テレビ東京系バラエティー『所さんのそこんトコロ！』(毎週金曜よる８時)の出演者やスタッフらとのゴルフコンペを開催したことを報告した。 同番組は、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージを中心に学校では教えてくれない教養や知識を楽しみながら学んでいくバラエティー。 この日、「所さんと〓木くんと賑やかゴルフ！」と題して更新したブログ