Claudeを開発するAI企業のAnthropicが、公式SDK(ソフトウェア開発キット)やMCPサーバーツールを開発するStainlessを買収したと発表しました。買収額などの条件は明らかにされていません。Anthropic acquires Stainless \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/anthropic-acquires-stainlessStainless - Blog - Stainless is joining Anthropichttps://www.stainless.com/blog/stainless-is-joining-anthropic/Anthropic has ac