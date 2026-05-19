高市首相が憲法改正に並々ならぬ意欲を見せている。日本は未経験だが、お隣の中国は何度も改正を重ねる?大ベテラン?。ならば、その実態を知る必要があるのではないか？『孟子』と毛沢東を愛読してきたノンフィクション作家の前川仁之氏が超訳（？）を試みる！【写真】憲法を音読する中国の小学生【中国は憲法改正の大ベテラン】中華人民共和国の最高法規は、建国間もない新民主主義路線の「共同綱領」（1949年）に始まり、共産党