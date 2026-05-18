2024年に13勝…ウォードとの交換トレードで加入厳しい新天地デビューとなった。エンゼルスのグレイソン・ロドリゲス投手が17日（日本時間18日）、本拠地でのドジャース戦に今季初登板。4回途中7失点で黒星を喫した。米ファンからは「ひどい」「騙された」などと失意の声が寄せられている。ロドリゲスは昨オフにテイラー・ウォード外野手とトレードでオリオールズから加入。しかし、開幕前に右肩の違和感で負傷者リスト入りし、