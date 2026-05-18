ヤンキースタジアムでは柵越えの打球も…ニモが「強奪」【MLB】レンジャーズ 8ー0 アストロズ（日本時間18日・ヒューストン）貴重な一発が幻に終わった。アストロズのヨルダン・アルバレス外野手が17日（日本時間18日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。4回には先制本塁打を放ったかに見えたが、ブランドン・ニモ外野手の“神業”に防がれた。「これは悲劇だ」「何てこった」と米ファンも口あんぐりの