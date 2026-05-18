福島の磐越自動車道で高校生ら21人が死傷した事故を受け、県教育委員会は5月18日、県内の中学高校を対象に実施した調査結果の一部を公表しました。（県教育委員会・髙粼美穂副教育長）「部活動の遠征等における車両等の利用状況調査につきましては、現在実施をしているところでございます」5月6日、福島県の磐越自動車道で起きたマイクロバス事故、バスは新潟市の私立高校が部活の遠征に使用していて、生徒1人が死亡、