『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したエリマリ姉妹のErika（右）と百瀬まりな（左）台湾で初ロケに挑んだErikaとまりなが5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。憧れの地で味わったグルメ、神秘的なロケーション、ハードな移動、そして九份（きゅうふん）での思わぬ苦戦まで、3日間の濃密な撮影の裏側を語った。＊＊＊【九份の石段は登山みたいだった】――今回、初めての台