ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は朝、大学の校舎で清掃する仕事をしてみた。かなり暑い日だったが、募集では「長袖指定」。どういうことなのだろうか。（ライターみやーんZZ）大学の校舎で清掃バイト！スキマバイト活用は始めたばかりのようで……氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する本連載。今回