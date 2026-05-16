7回、村上の安打性の打球をホーナーが好捕【MLB】カブス 10ー5 Wソックス（日本時間16日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が15日（日本時間16日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の打席で安打性の打球を放ったが、二塁手が“超絶ダイブ”で阻止。相手野手のビッグプレーに「エイリアンなの？」「信じられない」と日米ファンから驚きの声が殺到した。村上が驚愕プレーの“被害者”になった。7回2