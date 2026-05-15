2026年５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーが発表される。この５月15日はJリーグが誕生した日でもある。1993年の同日、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕戦が国立競技場で開催され、日本初のプロサッカーリーグが華々しくスタートした。それからちょうど33年後――。日本代表は８度W杯予選を突破し、着実な進化を遂げるなか、森保一監督のもとで世界制覇を目指す26人が明らかになる。 Jリーグ