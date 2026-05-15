2025年育成ドラフト4位で入団…背番号「98」楽天は15日、育成の金子京介内野手を支配下選手として登録することを発表した。背番号は「134」から「98」へ変わる。開幕からわずか1か月でのスピード昇格を果たした期待の大器に対し、SNS上では驚きと歓喜の声が殺到している。金子は神奈川大から2025年育成ドラフト4位で楽天に入団した。186センチ、100キロという恵まれた体格を誇る持ち主だ。今季は2軍で33試合に出場し、打率.216