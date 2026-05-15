2025年育成ドラフト4位で入団…背番号「98」

楽天は15日、育成の金子京介内野手を支配下選手として登録することを発表した。背番号は「134」から「98」へ変わる。開幕からわずか1か月でのスピード昇格を果たした期待の大器に対し、SNS上では驚きと歓喜の声が殺到している。

金子は神奈川大から2025年育成ドラフト4位で楽天に入団した。186センチ、100キロという恵まれた体格を誇る持ち主だ。今季は2軍で33試合に出場し、打率.216（74打数16安打）ながらも、OPS.791、7本塁打を放つなど、持ち前の長打力を存分に発揮してアピールを続けていた。

念願の支配下を勝ち取った若武者は、球団を通じて「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。1軍でホームランを打てるように頑張ります」と力強く決意を語った。現在5位に沈み、本塁打数もパ・リーグ最下位のチームの起爆剤になることが期待される。

逸材の吉報は金曜の午前10時過ぎに、NPBの公示とともに楽天から発表された。ファンも大興奮の様子で、「おお！」「楽天の未来は明るくなった」「きたあああああああ」「おめでとう！」「待ってました」「やっとか！」「よろしくお願いします！」「おーついに」「めっちゃ嬉しい」といった歓喜のコメントが相次いで寄せられた。（Full-Count編集部）