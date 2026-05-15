村上が2回に好守を見せた【MLB】Wソックス ー ロイヤルズ（日本時間15日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、本拠地でロイヤルズ戦に「3番・一塁」で出場。2回の守備で、一塁カメラマン席に入りそうなファウルボールを好捕した。解説からも「good job」と称賛の声が上がった。2回無死一塁の場面で、8番のコリンズが放った打球は一塁ファウルゾーンへの飛球となった。カメラマン席に入りそうな