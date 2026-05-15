【日本】 国内企業物価（4月）08:50 予想N/A前回0.8%（前月比) 予想N/A前回2.6%（前年比) 【カナダ】 住宅着工件数（4月）21:15 予想24.5万件前回23.59万件（住宅着工件数) 【米国】 ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30 予想9.0前回11.0（ニューヨーク連銀製造業景気指数) 鉱工業生産指数（4月）22:15 予想0.3%前回-0.5%（前月比) 予想75