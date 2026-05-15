【日本】

国内企業物価（4月）08:50

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（前年比)



【カナダ】

住宅着工件数（4月）21:15

予想 24.5万件 前回 23.59万件（住宅着工件数)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30

予想 9.0 前回 11.0（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



鉱工業生産指数（4月）22:15

予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)

予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)



※予定は変更することがあります

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