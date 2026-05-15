【日本】
国内企業物価（4月）08:50
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　2.6%（前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（4月）21:15
予想　24.5万件　前回　23.59万件（住宅着工件数)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想　9.0　前回　11.0（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

鉱工業生産指数（4月）22:15　
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)　
予想　75.8%　前回　75.7%（設備稼働率)

※予定は変更することがあります