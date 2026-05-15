本日の予定【経済指標】
【日本】
国内企業物価（4月）08:50
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（4月）21:15
予想 24.5万件 前回 23.59万件（住宅着工件数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想 9.0 前回 11.0（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
鉱工業生産指数（4月）22:15
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)
※予定は変更することがあります
国内企業物価（4月）08:50
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（4月）21:15
予想 24.5万件 前回 23.59万件（住宅着工件数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想 9.0 前回 11.0（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
鉱工業生産指数（4月）22:15
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)
※予定は変更することがあります