帝国ホテルは、帝国ホテル東京 本館の建て替え計画を変更した。タワー館の解体工事は、2030年度末ごろの着工を目指すことを発表している。本館の建て替え期間は2026年度から2030年度に決定する。建て替えに向けて、収益力の最大化とキャッシュの確保を最優先とし、収益体制の再構築を図るとしている。帝国ホテルは、2022年5月に中長期経営計画を発表し、帝国ホテル 東京の建て替え計画を発表していた。当初はタワー館の建て替えの