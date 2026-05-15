今季もチーム最多、全試合の68.6％で先発マスクをかぶっていた誰もが驚いた、前DeNA・山本祐大捕手のソフトバンクへのシーズン中の移籍劇。12日に尾形崇斗投手、井上朋也内野手との1対2の交換トレードが発表され、山本祐は13日に早速、鷹の一員として本拠地で行われた西武戦に「6番・捕手」で先発フル出場した。これには、現役時代にヤクルト、日本ハム、阪神、横浜（現DeNA）で計21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩