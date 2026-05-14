1982年より北米で展開の4ドアセダンが9代目に進化！日産のメキシコ法人は2026年3月4日、現地で生産する新型4ドアセダン「セントラ」を発売しました。セントラは、日本で長年親しまれてきた大衆車「サニー」をルーツとするコンパクトセダンで、1982年に北米市場で初代が登場。以降、世界戦略車として進化を重ねています。【画像】超カッコいい！ これが「カローラ」より大きい日産の「サニー」後継機です！ 画像で見る（30枚以