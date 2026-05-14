Image:Google Google（グーグル）は、新しいノートPCシリーズ「Googlebook」を発表しました。「Googleが過ぎる」そのネーミングはさておき、この次世代のノートPCは、ChromebookユーザーにもMacBookのような使い心地を提供すると同時に、マウスカーソルの動きにいたるまであらゆる箇所にAIが入り込んでいます。グーグルはこのノートPCシリーズを「Androidスマートフォンの完璧なパートナー」