「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子チャンピオンシップ ファイナルは15日（金）から17日（日）にかけて実施される。 ◼️サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン 「世界最高峰のバレーボールリーグ」を目指して2024年から始まった大同生命SVリーグ。2年目となる2025-26シーズンは昨年10月24日に、兵庫県神戸市の「GLION ARENA KOBE」で行われた。9,