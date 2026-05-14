ヘイワード氏がドジャースの特別補佐に就任ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、今季3勝目をかけて本拠地・ジャイアンツ戦で先発する。指名打者として出場せず今季4度目の投手専念。チームの4連敗ストップの期待がかかるが、試合前には懐かしの人物が姿を見せた。2023年から2024年途中までドジャースでプレーしたジェイソン・ヘイワード氏だ。現役時代に外野手として5度のゴールドグラブ賞に輝いた36歳は今年3月