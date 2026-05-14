ジャイアンツとの4連戦カード3戦目【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板する。球団がスタメンを発表。大谷は予定通り投手専念となった。大谷は投手としてここまで6試合に先発し2勝2敗、防御率0.97。前回5日（同6日）の敵地アストロズ戦では投手専念で7回を投げて2失点。負け投手となっていた。打撃では前日12日