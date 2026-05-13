時速36kmが、6月24日に発売するメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』のジャケットアートワークを公開した。様々な赤色を織り混ぜ、血の中で漂っている細かな粒子、あるいは台風の中で渦巻いている葉っぱなど、多彩な風景を想起させるアートワークとなっており、2025年にリリースされた『Around us』も手掛ける、高橋まりなが担当している。ジャケット写真さらに、アルバムの収録楽曲の全貌とアルバム仕様も発表された。既に