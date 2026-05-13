潟上市出身で、プロ野球・オリックスバファローズの吉田輝星投手が、12日夜、青森で行われた楽天イーグルスとの試合に登板しました。打者1人を抑え、東北のファンに復活をアピールしました。昨シーズンの開幕前に受けた右ひじの手術のリハビリを経て、先月、2年ぶりに1軍に戻ってきた吉田輝星投手。今シーズン6試合目の登板となった12日夜は、青森で行われた楽天戦で、7回途中からマウンドに立ちま