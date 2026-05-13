大分県内で去年発生した自転車の交通事故は290件で、過去10年間で最少となったことがわかりました。 【写真を見る】自転車の交通事故、大分県内は去年290件過去10年で最少最多は「出合い頭」 県警のまとめによりますと、自転車の交通事故290件のうち、発生状況別で最も多いのは「出合い頭」によるもので、全体の半数以上にあたる167件でした。 次いで「右折・左折時」の事故が81件と、およそ3割を占めています。 また、今