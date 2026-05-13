亀梨和也が7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』の、アートワークと全収録曲が公開された。 （関連：【画像あり】亀梨和也、“揺らぎ”や“余白”がテーマの『WAVE』アートワーク） 今作のアートワークは“揺らぎ”や“余白”をテーマに制作され、シンプルながらもアルバムタイトル『WAVE』が内包する繊細な世界観を表現したものとなっている。 1stアルバムと