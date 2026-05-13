亀梨和也が7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』の、アートワークと全収録曲が公開された。

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今作のアートワークは“揺らぎ”や“余白”をテーマに制作され、シンプルながらもアルバムタイトル『WAVE』が内包する繊細な世界観を表現したものとなっている。

1stアルバムとなる本作には、先日発表されたGRe4N BOYZ提供の「’O sole mio」や、アルバムタイトル曲「WAVE」に加え、次世代アーティストからの楽曲提供を受けた全12曲が収録。友成空は「Diamond」に続く2曲目の楽曲提供となる「POMPEII」を書き下ろし提供している。本楽曲は、古代都市の世界観をモチーフに、純愛と情熱を歌ったラブソングだ。

また、名誉伝説からはギタリストのけっさくが作詞／作曲／編曲を手がけ、ボーカルのこたにがコーラスとして参加した「36度5分」を収録。恋の焦燥感を表した楽曲展開と、キャッチーなメロディが特徴的な楽曲となっている。なお、通常盤にはボーナストラック1曲が収録され、全13曲となる。

あわせて、アルバムリリースを記念したスペシャル企画『亀さんぽ2026』の配信も決定。第1弾、第2弾に続く『亀さんぽ』企画の第3弾となる。

また、亀梨和也の音楽活動を中心に写真や動画コンテンツを発信するスタッフ公式Instagramも本日開設。アルバムの制作秘話や最新情報を随時発信予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）